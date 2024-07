Marcos Freitas jogará ante o dinamarquês Ander Lind na primeira ronda do torneio individual de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos, conforme ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.

Atualmente no 17.º lugar do ranking mundial, o português, quinto no Rio 2016 e nono em Tóquio 2020, medirá forças com o 62.º do Mundo.

Por sua vez, Tiago Apolónia, 66.º do ranking, teve um sorteio, em teoria, mais complicado, uma vez que jogará ante o alemão Qiu Dang (11.º), com quem perdeu os últimos cinco encontros de singulares.

Marcos Freitas prepara a quinta participação em Jogos Olímpicos, tal como Apolónia, que tem como melhores resultados o 17.º lugar em Pequim 2008 e no Rio 2016.

Na prova por equipas, na qual João Geraldo se junta a Freitas e Apolónia, Portugal, 8.ª seleção do mundo, jogará ante o Brasil (9.º), nos «oitavos», procurando repetir o quinto lugar em Londres 2012.

No quadro feminino, Jieni Shao, 51.ª do ranking mundial, defrontará a luxemburguesa Sarah de Nutte (91.ª), derrotada por Fu Yu, a outra portuguesa em prova, nos Mundiais por equipas, em fevereiro (3-0).

Nos dois anteriores encontros entre as duas, Jieni Shao saiu sempre vencedora, nos Mundiais de equipas de 2022 e no Challenge de Espanha de 2019.

Fu Yu, a mais velha da missão portuguesa, com 45 anos, e que ocupa o 80.º lugar do ranking mundial, jogará ante a sul-coreana Jihee Jeon (14.ª), naquele que será o segundo encontro de singulares entre ambas, depois do triunfo da asiática no Qatar Open de 2016.

Estes serão os terceiros Jogos Olímpicos para Fu Yu, 17.ª em Tóquio 2020, e para Jieni Shao, que foi 33.ª no Japão e no Rio 2016.

As provas de singulares de ténis de mesa serão disputadas entre este sábado e 4 de agosto, na véspera do arranque da competição por equipas, que terminará a 9 de agosto.