O acender da Pira Olímpica é um dos maiores momentos em qualquer cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos.

Na edição deste ano, foram muitas as caras conhecidas que transportaram a tocha até ao ponto final, com destaque para nomes como Zinedine Zidane, Rafael Nadal ou até mesmo Serena Williams.

Ainda assim, apesar de diversos atletas e antigos atletas terem tido a oportunidade de transportar a tocha, apenas dois tiveram a honra de acender a Pira Olímpica. Falamos de Marie-José Pérec (lenda do atletismo francês) e Teddy Riner (um dos melhores judocas de sempre).

De facto, ambos colecionam diversas medalhas e o palmarés fala por si. Atualmente com 56 anos, Marie-José Pérec conquistou três medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos (uma em 1992 e duas em 1996), tendo ainda juntado duas medalhas de ouro nos Mundiais de atletismo e duas nos Campeonatos da Europa.

Quanto a Teddy Riner, vai competir nesta edição dos Jogos Olímpicos, mas no currículo praticamente não lhe falta conquistar nada. Com 11 medalhas de ouro nos Mundiais de judo, tem mais do que qualquer outro na história e junta ainda três medalhas de ouro e duas de bronze no maior dos palcos do desporto. Na categoria +100 kg, o judoca francês não vai ter pela frente o português Jorge Fonseca, já que o atleta do Sporting compete na categoria de -100 kg.

Veja aqui o momento em que a Pira Olímpica ganha luz: