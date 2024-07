O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) rejeitou o recurso do Comité Olímpico Canadiano e da Federação Canadiana de Futebol quanto à dedução de seis pontos no torneio olímpico de futebol feminino.

De recordar que um elemento do staff foi encontrado a espiar a Nova Zelândia, com recurso a um drone. Dias mais tarde, as campeãs em título venceram este adversário, por 2-1.

Na segunda-feira, o Comité Olímpico Canadiano e a Federação Canadiana de Futebol argumentaram que a sanção da FIFA foi desproporcional, uma vez que puniu «injustamente as atletas por ações nas quais elas não participaram».

Assim, o TAS confirmou o castigo, na antecâmara da partida entre Canadá e Colômbia (20h), na última jornada da fase de grupos do torneio olímpico. Apesar dos dois triunfos, sobre Nova Zelândia e França, ambos por 2-1, as detentoras do título anotam 0 pontos.

Por isso, para alcançarem os «quartos» terão de vencer na derradeira jornada.

Além da punição de pontos, a selecionadora Bev Priestman – campeã olímpica em Tóquio 2020 – a adjunta Jasmine Mander e o analista Joseph Lombardi foram suspensos por um ano. Por isso, Priestman foi afastada pelo Comité Olímpico Canadiano até ao fim de Paris 2024.