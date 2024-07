A partida entre Argentina e Marrocos, que inaugurou o Grupo B dos Jogos Olímpicos, foi suspensa aos 90+16m, face aos desacatos provocados por adeptos de Marrocos. Na sequência do golo Cristian Medina, que resgataria um ponto para a Argentina – 2-2 – rebentaram petardos, voaram copos e os jogadores da albiceleste foram visados.

Ora, o árbitro decidiu suspender o encontro, numa fase em que o golo estava por validar. Quase duas horas depois, o vídeo-árbitro anulou o 2-2, por fora de jogo de Medina, com o pé direito adiantado.

Os derradeiros três minutos, disputados a partir das 18h desta quarta-feira, foram jogados à porta fechada, no estádio Geoffroy-Guichard.

Como tal, Marrocos venceu por 2-1. O capitão da Argentina, Otamendi, assumiu a construção ofensiva, mas sem engenho para fazer o 2-2.

⏰ Argentina's Cristian Medina scores to make it 2-2 v Morocco in the #Paris2024 football. ⏰ Crowd trouble then forces the game to be suspended for almost two hours. ⏰ VAR belatedly rules out the goal for offside. ⏰ The players resume to play the final 3 minutes in an empty… pic.twitter.com/h7MY2ZOqLK

Marrocos lidera o Grupo B, aguardando pelo desfecho da partida entre Ucrânia e Iraque.

[artigo atualizado]

The longest VAR delay in history?



Cristian Medina's late equaliser for Argentina v Morocco at #Paris2024 has now been ruled out due to offside! ❌

The game was suspended more than an hour ago.#BBCOlympics pic.twitter.com/jp5KF94UN2