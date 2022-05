A organização dos Jogos Olímpicos Paris2024 foi afetada pela inflação «impossível de prever há meses, ou mesmo semanas», dada a guerra na Ucrânia, disse esta sexta-feira o presidente do Comité Organizador, Tony Estanguet.

Estanguet espera que a organização seja capaz de «impulsionar ainda mais a otimização e poupança de recursos» sem tirar brilho ao evento.

Esta afirmação surge no dia em que o Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou que as receitas cresceram cerca de 7,2 mil milhões de euros no ciclo 2017-2020, que durou mais um ano com a realização de Tóquio2020 em 2021, segundo o último relatório anual publicado nesta sexta-feira.