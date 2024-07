A Argentina, com Otamendi a titular, quase foi surpreendida pela seleção de Marrocos e empatou a dois golos no arranque da fase de grupos dos Jogos Olímpicos.

Durante a primeira parte, a formação africana adiantou-se no marcador, com uma assistência de Hakimi e o remate certeiro de Rahimi. A vantagem mínima manteve-se até ao intervalo e no arranque do segundo tempo, o avançado de 28 anos converteu da melhor forma uma grande penalidade.

Aos 68 minutos, Giuliano Simeone reduziu a desvantagem a favor da formação alviceleste e o verdadeiro golpe de teatro aconteceu praticamente em cima do apito final. Com 16 minutos para lá dos noventa, duas bolas na trave e uma enorme defesa do guarda-redes não impediram Cristian Medina de «salvar» a Argentina, que garantiu assim o empate a dois golos no arranque desta competição.

No outro jogo que arrancou às 14h (em Lisboa), a Espanha levou a melhor sobre o Uzbequistão, com destaque para a presença do ex-Sp. Braga, Abel Ruíz, no onze inicial.

O agora jogador do Girona esteve em bom plano aos 29 minutos, quando assistiu o companheiro de equipa, Marc Pubill para o 1-0. A fechar o primeiro tempo, a formação asiática restabeleceu a igualdade no marcador, com mais uma grande penalidade, desta vez convertida por Shomudorov.

Só que no segundo tempo e após ter falhado uma grande penalidade, Sergio Gómez acabou por conseguir fazer o 2-1 final e dar assim os primeiros três pontos à «la roja» no Grupo C.