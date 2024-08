O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, felicitaram a judoca Patrícia Sampaio pela conquista da medalha de bronze na categoria de -78kg.

«O Presidente da República felicita a judoca Patrícia Sampaio, pela medalha de bronze esta tarde obtida nos Jogos Olímpicos de Paris. O desporto nacional e o judo em particular têm uma nova medalhada olímpica, que merece ser assinalada e felicitada», lê-se no site da Presidência.

Por sua vez, o primeiro-ministro recorreu às redes sociais: «Parabéns ao judo português e à Patrícia Sampaio pela magnífica medalha de bronze hoje conquistada de forma brilhante nos Jogos Olímpicos de Paris».

Patrícia Sampaio venceu no combate decisivo, o seu quinto na Arena Champ-de-Mars, a japonesa Rika Takayama, nona do mundo, com um segundo waza-ari, resultando em ippon.

O bronze de Sampaio é o quarto do judo português em Jogos Olímpicos, após as medalhas de Nuno Delgado (Sydney2000, em -81 kg), Telma Monteiro (Rio2016, -57 kg) e Jorge Fonseca (Tóquio2020, -100 kg).