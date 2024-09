Luís Montenegro prestou, esta quarta-feira, «a merecida homenagem» aos atletas olímpicos e paralímpicos que representaram Portugal em Paris2024.

«Ergueram bem alto esta sensação única que é ser português. O respeito que temos é igual para cada uma e para cada um dos atletas que disputaram estas duas enormes competições», salientou o primeiro-ministro, nos jardins de São Bento.

O chefe do Governo recordou a presença nos Jogos Olímpicos – falhou os Paralímpicos por questões de agenda – e que assistiu às conquistas do ouro por Iúri Leitão e Rui Oliveira, no Madison, e ao salto que valeu a Pedro Pichardo a prata no triplo salto.

Com Rui Oliveira ausente, os medalhados Iúri Leitão, Miguel Monteiro (lançamento do peso F40) e Cristina Gonçalves (boccia BC2) receberam das mãos do primeiro-ministro o Colar de Honra ao Mérito Desportivo, com os restantes a receberem a Medalha de Mérito Desportivo.

Luís Montenegro considerou que o valor que o Governo atribui ao desempenho dos atletas olímpicos e paralímpicos «é um valor que se expressa na vibração, que se expressa na alegria e no sentimento de identidade nacional».

O primeiro-ministro manifestou ainda a esperança de uma campanha melhor em Los Angeles2028, já depois de ter revelado querer «fazer crescer acima de 20 por cento» o valor alocado aos contratos-programas para os próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Portugal esteve representado por 73 atletas nos Jogos Olímpicos Paris2024, tendo conquistado quatro medalhas.

Nos Jogos Paralímpicos, a missão portuguesa de 27 atletas saiu de Paris com sete medalhas: duas de ouro, uma de prata e quatro de bronze.