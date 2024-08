O Presidente da República lembra que, na altura dos Jogos Olímpicos, os portugueses «são muito sensíveis» a uma maior aposta financeira na preparação dos atletas, perspetiva que deverá mudar.

«Eu não sei se, daqui por uns meses, quando tiver passado o entusiasmo dos Jogos Olímpicos, os portugueses serão tão entusiásticos nessa ideia, como fazem outros que gastaram fortunas, até países com dimensões próximas da nossa, para poderem ter resultados políticos», argumentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Em Monte Gordo, no Algarve, onde está de férias, o chefe de Estado aproveitou a presença da comunicação social para expressar o pesar pelo falecimento de José Manuel Constantino, até este domingo presidente do Comité Olímpico de Portugal.

«Os resultados obtidos atingiram as metas, mas pode-se fazer mais, pode-se fazer melhor, implica mais dinheiro, implica uma aposta mais funda. Segue-se um novo ciclo, com um novo líder, esperemos com a garra e a força de José Manuel Constantino, e vamos ver se isso tem como resultado, numas olimpíadas difíceis vão ser as americanas», explicou.

Portugal conquistou quatro medalhas em Paris, com o destaque para o ouro no madison dos ciclistas Rui Oliveira e Iúri Leitão, que foi prata no omnium masculino. Por sua vez, Pedro Pichardo foi prata no triplo salto e a judoca Patrícia Sampaio foi bronze em -78kg. Por fim, a comitiva lusa acumulou 10 diplomas.