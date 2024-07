Jieni Shao foi eliminada, na noite desta segunda-feira, ante a austríaca Sofia Polcanova, na segunda ronda do torneio de singulares de ténis de mesa. Na procura de um lugar nos «oitavos», a atleta portuguesa até se impôs no primeiro «set», mas a 23.ª do mundo fixou estratégias e neutralizou a velocidade de Shao. Por isso, ao cabo de 53 minutos, Polcanova fixou o resultado em 2-4.

Os parciais de 12-10, 7-11, 9-11, 3-11, 14-12 e 7-11 permitiram à austríaca seguir para os oitavos de final.

Jieni Shao – 51.ª do mundo – nunca esteve confortável no encontro. Apesar da notável recuperação no «set» inaugural, de 3-8 para 12-10, a atleta portuguesa foi incapaz de quebrar a paciência da adversária, que se munia da velocidade para causar desgaste e frustração.

Essa foi a chave dos parciais seguintes (7-11, 9-11 e 3-11).

De forma a evitar o «match point» de Polcanova, Shao arrecadou o quinto «set», operando nova reviravolta, aguentando no desempate e vencendo por 14-12.

Quando a igualdade parecia possível, a adversária austríaca foi implacável, desatando o nó no 4-4, distanciando-se até ao 4-8 e controlando até ao 7-11.

Termina, assim, a campanha de Jieni Shao, de 30 anos, no torneio de singulares de ténis de mesa. Depois de eliminar a luxemburguesa Sarah De Nutte (91.ª), a missão era bem mais complicada, e o favoritismo de Sofia Polcanova, de 29 anos, impôs-se.

Portugal conta apenas com Fu Yu no quadro de singulares desta modalidade, uma vez que Marcos Freitas e Tiago Apolónia também foram eliminados na vertente masculina.

Fu Yu defrontará a polaca Natalia Bajor (48.ª do mundo) na manhã desta terça-feira, pelas 10h. A atleta de 45 anos ocupa o lugar 80 do ranking e procura superar a melhor prestação nos Jogos Olímpicos, ou seja, o 17.° lugar em Tóquio2020.