Agora sim, é oficial. Está aberta a 33.ª edição dos Jogos Olímpicos, que este ano se disputam em França.

Pela primeira vez na história, a cerimónia de abertura não se realizou no Estádio Olímpico e o Rio Sena foi o palco principal para as estrelas que vão atuar até 11 de agosto. Dispersos em 85 embarcações, atletas dos 204 países fizeram a festa e aproveitaram o momento para partilhar com as milhares de pessoas que se deslocaram até ao local para assistir a um espetáculo nunca antes visto.

Juntamente com o Qatar e a Coreia do Norte, 22 atletas representaram Portugal, com Fernando Pimenta e Ana Cabecinha como porta-estandartes do sonho luso em Paris 2024.

Pelo meio tivemos atuações de Lady Gaga e Aya Nakamura, enquanto que a Tocha Olímpica percorria os mais conhecidos e históricos locais da cidade, como o Museu do Louvre ou a Catedral de Nôtre Dame.

Com a noite e a chuva a marcarem o encerramento da cerimónia, alguns dos maiores atletas da história transportaram a tocha até ao local onde a Pira Olímpica vai ficar acesa até 11 de agosto. Num formato de balão de ar quente com 30 metros de altura, a imponência do momento correu o mundo e já se tornou viral nas redes sociais.

Veja aqui o momento em que a Pira Olímpica ganha luz:

O final da cerimónia ficou marcado com o regresso de Celine Dion aos «palcos», sendo que em 2022 tinha sido diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida. A cantora canadense de 56 anos subiu à Torre Eiffel e acompanhada apenas por um piano deu um espetáculo verdadeiramente arrepiante.

Recordar que esta edição dos Jogos Olímpicos não vai decorrer apenas em França, já que o surf tem a sua sede no Taiti (localizado na Polinésia Francesa). É aí que Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins vão tentar trazer medalhas para Portugal, enquanto que a restante comitiva vai competir em território francês.

Além disso, Paris 2024 fica marcado pela igualdade de género, já que o número de homens e de mulheres é idêntico pela primeira vez na história.