De recorde em recorde até a novo ouro olímpico. Na noite desta segunda-feira, o sueco Armand Duplantis quebrou o próprio recorde de salto com vara, «voando» até aos 6.25 metros. A anterior marca era de menos um centímetro.

No Stade de France, Duplantis sagrou-se bicampeão olímpico e acelerou até às bancadas. A três meses de completar 25 anos, o sueco consolida os créditos na elite da modalidade.

A prata foi conquistada pelo norte-americano Sam Kendricks, que saltou 5.95 metros. Por sua vez, o grego Emmanouil Karalis saltou 5.90 metros, garantindo o bronze.

Durante a prova, o francês Renaud Lavillenie Oly, campeão olímpico no salto com vara em Londres 2012 e prata no Rio 2016, esteve entretido a desenhar Duplin.