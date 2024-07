Entre ambição de vencer e o amargo da eliminação, a frustração «cegou» o judoca Ryuju Nagayama. Na manhã deste sábado, nos quartos de final da categoria -60 quilos, o japonês, de 28 anos, recusou-se a deixar o tapete, depois de ser eliminado pelo espanhol Francisco Garrigos.

Num duelo aguerrido e equilibrado, apenas o veredito da juíza determinou o vencedor, atribuindo o triunfo ao judoca espanhol.

Agastado com a decisão, Ryuju Nagayama exigiu explicações, enquanto o adversário aguardava, de mão estendida, um cumprimento.

No entendimento do nipónico, o «mate» – ordem para interromper o duelo – não foi respeitado por Garrigos, que insistiu na técnica de estrangulamento, violando as regras. Esse momento é percetível no vídeo abaixo apresentado.

Em simultâneo, Nagayama alegou que a contagem para «ippon» – 20 segundos – não foi iniciada.

Por isso, o japonês deixou o adversário de braço estendido, permanecendo no tapete por mais de três minutos. Por isso, enquanto Francisco Garrigos falava à imprensa, Ryuju Nagayama continuava no recinto de combate, vaiado pelo público.

Na tarde deste sábado, Francisco Garrigos conquistou a medalha de bronze, inaugurando a contagem de Espanha.