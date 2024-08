O saltador português Pedro Pablo Pichardo brilhou, nesta quarta-feira, na final do triplo salto nos Jogos Olímpicos. Logo no primeiro salto, Pichardo registou uma marca de 17,44 metros, melhor do que todas até então, apurando-se para a final. Era necessária uma marca superior a 17,10 metros.

Mais impressionante ainda é o facto de Pichardo ter saltado a 22 centímetros da barra de chamada, com uma margem de segurança muito considerável. Pichardo destacou-se no Grupo B da qualificação.

Já Tiago Pereira, o outro português em competição, ficou de fora da final. Nas três tentativas, a sua melhor marca foi de 16,36, ficando aquém dos 17,10 necessários.

O recorde mundial foi estabelecido pelo britânico Jonathan Edwards, em 1995, com 18.29 metros.