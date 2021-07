A quinta jornada da delegação portuguesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio foi marcada por prestações e resultados muito discretos.

No judo, Bárbara Timo não foi além da segunda ronda da categoria -70kg, ao perder com a campeã mundial em título, a croata Barbara Matic. Timo entrou bem no torneio, vencendo a jamaicana Ebony Drysdale Daley, mas foi incapaz de conter os ataques da quarta cabeça de série.

Na natação, nota positiva para Ana Catarina Monteiro. A nadadora do Clube Naval Vilacondense falhou a passagem à final, mas classificou-se na 11.ª posição dos 200 metros mariposa. É o terceiro melhor resultado da natação portuguesa em Jogos Olímpicos, a seguir ao sétimo e nono lugares de Alexandre Yokochi, nos 200 metros bruços, em 1984 e 1988, respetivamente.

Nos masculinos, Gabriel Lopes e Alexis Santos falharam o acesso às meias-finais dos 200 metros estilos, ficando nas 21.ª e 28.ª posições da prova, respetivamente. Já Francisco Santos, nos 200 metros costas, também não conseguiu o apuramento, ao realizar a 22.ª melhor prova.

No ciclismo de estrada, na prova masculina de contrarrelógio, João Almeida e Nelson Oliveira ficaram aquém do esperado, numa prova dominada pelo esloveno Primoz Roglic. O corredor da Deceuninck-Quickstep foi 16.º na prova de 44,2 quilómetros, ao passo que Nelson Oliveira realizou o 21.º tempo, piorando o sétimo lugar do Rio2016.

No andebol, derrota da seleção portuguesa frente à vice-campeã do mundo Suécia. A armada lusitana chegou a liderar a partida na segunda parte, mas acabou por perder o jogo por 29-28.

Em sentido contrário à tendência do dia esteve Antoine Launay. O canoísta português foi 12.º na qualificação do slalom K-1 e apurou-se para as meias-finais da competição.

Positiva foi também a prestação de Jorge Lima e José Costa, na classe 49er da vela. Com dois sextos e um nono nas regatas do dia, a dupla subiu dois lugares para a 9.ª posição da classificação.

Ainda na vela, os irmãos Pedro e Diogo Costa, vice-campeões do mundo da classe 470, entraram com um 13.º e um décimo lugar nas primeiras regatas da prova, ocupando a 12.ª posição da geral.

No tiro, na disciplina de fosso olímpico, João Paulo Azevedo completou as três primeiras rondas de qualificação, estando na 17.ª posição, a um ponto do sexto lugar, o último que dá acesso à final da competição.

Por fim, no desporto equestre, Rodrigo Torres, com o cavalo Fogoso, foi 16.º na final individual de dressage, somando 78,943 pontos, um novo recorde pessoal.