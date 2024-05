O Qatar quer ser o país organizador dos Jogos Olímpicos, em 2036.

A declaração foi feita por Hassan Abdullah al Thawadi, secretário-geral do Comité Supremo do país, que garante total capacidade para uma edição de sucesso.

«O Qatar pode organizar os Jogos Olímpicos da melhor forma e já anunciámos a nossa vontade de acolher o evento. O país ainda colhe os benefícios de ter acolhido o Mundial em 2022 e está preparado para receber mais eventos em todas as áreas, não apenas no mundo do desporto», afirma o responsável, durante a participação no Fórum Económico de Doha.

Desta forma e caso se confirme, o Qatar pode suceder a Paris, que acolhe os Jogos Olímpicos este ano, a Los Angeles, que organiza a competição em 2028 e a Brisbane, que recebe a prova em 2032.

Recordar que o Mundial2022, em que Portugal também participou, recebeu quase dois milhões de adeptos no «FIFA Fan Festival», local de 145 mil metros quadrados que recebia, em média, 70 mil visitantes por dia.