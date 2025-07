O Qatar apresentou, esta terça-feira, a candidatura oficial para receber os Jogos Olímpicos de 2036, confirmando que está em negociações com o Comité Olímpico Internacional (COI).

Este país, recorde-se, já recebeu o Mundial de 2022, que a Argentina acabou por vencer.

«Atualmente temos 95 por cento da infraestrutura desportiva necessária e temos um plano nacional abrangente para garantir que as instalações estão 100 por cento prontas», disse em comunicado o xeque Joaan bin Hamad Al-Thani, chefe do Comité Olímpico do Qatar e presidente do comité de candidatura.

O Qatar junta-se, assim, ao processo de um vasto lote de países candidatos. Pode, inclusive, tornar-se no primeiro país do Médio Oriente e Norte de África a receber os Jogos Olímpicos.

Thomas Bach, antigo presidente do COI, afirmou que há um «número de dois dígitos» de países interessados nos Jogos Olímpicos de 2036 e 2040, incluindo Índia, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia e Hungria.

Porém, o Qatar surge como forte candidato. Até porque a rotação continental exige que a próxima edição tenha boas hipóteses de decorrer na Ásia. Uma vez que em 2032 acontecerá na Europa, América do Norte e Oceânia.

Kirsty Coventry, que sucedeu a Thomas Bach, assumiu o cargo de presidente do COI a 23 de junho. Assim, a escolha da sede dos Jogos Olímpicos de 2036 será um dos primeiros grandes projetos do mandato.