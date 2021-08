Os Jogos Olímpicos de 2020 ainda não acabaram, mas já se registaram dois novos recordes, no que diz respeito ao total de medalhas.

Em Tóquio, são já 88 as comitivas que conquistaram medalhas, incluindo os estreantes São Marino, Turquemenistão e Burkina Faso. Este número bate o anterior recorde de 87, atingido em Pequim2008.

O total de países com medalhas de ouro numa só edição também foi superado no Japão. Até ao momento, 63 delegações tiveram pelo menos um título olímpico em Tóquio, superando as 59 do Rio de Janeiro, há cinco anos. As estreias de Qatar, Filipinas e das Bermudas no topo do pódio olímpico contribuíram para este novo máximo.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 terminam no próximo domingo, dia 8 de agosto.