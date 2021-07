Depois de um primeiro dia sem qualquer presença no pódio, os Estados Unidos entraram em força no quadro de medalhas no segundo dia de competição.

Os norte-americanos somaram quatro títulos olímpicos e um total de dez presenças no pódio. A China, porém, continua a liderar o quadro de medalhas, seguida do anfitrião Japão, segunda nação com mais medalhas de ouro, à frente dos EUA. Coreia do Sul e Comité Olímpico da Rússia fecham o top-5.

No total, já 40 nações alcançaram pódios, mais 12 do que na véspera.

O QUADRO DE MEDALHAS – TOP 10:

Confira aqui, no site oficial dos Jogos Olímpicos, o quadro completo de medalhados até ao momento.