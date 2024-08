Rebeca Andrade foi uma das figuras dos Jogos Olímpicos de Paris.

A ginasta brasileira regressou ao país natal com quatro medalhas - um ouro, duas pratas e um bronze - e o estatuto de maior medalhista olímpica da história do Brasil, com um total de seis a que se somam um ouro e uma prata em Tóquio 2020.

Isso mesmo notou o comandante do avião que transportou a estrela de 25 anos no voo de regresso ao outro lado do Atlântico. «Senhoras e senhores passageiros, hoje é um dia muito especial para nós na LATAM. Como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica da histórica do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo os brasileiros de orgulho», disse o comandante.

O discurso foi cortado por uma tremenda salva de palmas e gritos pelo nome de Rebeca.