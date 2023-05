O governo russo afirmou esta terça-feira que estima ter 180 desportistas a representar o país nos Jogos Olímpicos de 2024, isto apesar das atuais sanções internacionais por causa da guerra que a Rússia iniciou contra a Ucrânia.

«Superar as provas de apuramento ainda não garante a presença nos Jogos Olímpicos, já que haverá requisitos especiais estabelecidos pelo Comité Olímpico Internacional», afirmou o ministro do desporto russo, Oleg Matitsin, citado pela Lusa.

O responsável acrescentou depois que se as condições do Comité Olímpico Internacional (COI) não mudarem significativamente, «o número máximo de participantes do lado russo será de cerca de 180 atletas».

Matitsin revelou ainda que uma decisão definitiva quanto a uma presença dos atletas russos, além dos bielorrussos, nos Jogos de Paris não será conhecida antes de 26 de julho deste ano.

Por sua vez, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que os «funcionários das organizações desportivas internacionais negligenciam regularmente os princípios olímpicos, ferindo o movimento olímpico internacional».