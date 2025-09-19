O Comité Olímpico Internacional (COI) autorizou esta sexta-feira a participação de atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 Milão-Cortina, que vai decorrer entre os dias 6 e 22 de fevereiro.

No entanto, para poder participar terão de utilizar uma bandeira neutra e apresentaram-se a título individual, tal como já havia sido estabelecido nos Jogos de Paris de 2024. Os atletas não poderão, também, ter qualquer ligação ao exército e nem ter apoiado publicamente a invasão da Rússia à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

«A comissão executiva adotará exatamente a mesma abordagem que foi adotada para Paris de 2024», começou por referir Kirsty Coventry, a nova presidente do COI.

Kirsty Coventry garantiu não foi debatida a possibilidade de condicionar a participação de Israel, que tem em curso uma ofensiva na Faixa de Gaza desde de 7 de outubro de 2023.

«Este Comité Executivo nunca debateu a possibilidade de que não estejam representados todos os comités nacionais. No que respeita à segurança dos atletas israelitas vão ser seguidas as diretrizes das forças de segurança do país anfitrião», concluiu a antiga nadadora e campeã olímpica.