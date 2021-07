Duelo de gigantes em Yokohama. Brasil e Alemanha reeditaram a final da edição de 2016 e o desfecho foi o mesmo.

O Brasil entrou bastante forte e Richarlison adiantou o escrete aos sete minutos, após grande desmarcação. A Alemanha demorou a entrar no jogo e mostrou-se bastante insegura no capítulo defensivo.

As falhas de marcação dos germânicos foram novamente aproveitadas pela seleção brasileira, com Guilherme Arana a assistir Richarlison para o segundo, aos 22 minutos de jogo. O avançado do Everton apareceu sozinho entre os centrais e cabeceou para o seu segundo golo do jogo.

O terceiro golo do avançado brasileiro não tardou em chegar. Outra vez muito espaço dado pela defesa alemã que Richarlison aproveitou com o um remate cruzado, não dando hipótese ao guarda-redes Florian Muller.

Na segunda parte surgiu a reação alemã. Amiri reduziu aos 57 minutos com um remate de fora da área, com o guarda-redes Santos a ficar mal na fotografia. No entanto, aos 63 minutos, novo contratempo para a Mannschaft, com o capitão Max Arnold a ser expulso por segundo amarelo, por falta sobre Dani Alves.

Apesar disso, a seleção alemã não desistiu e chegou mesmo ao segundo golo aos 83 minutos, por intermédio de Ragnar Ache, após cruzamento de David Raum.

A seleção europeia tentou até final recuperar a desvantagem, abrindo espaços na defesa, que foram prontamente aproveitados pelo ataque brasileiro. Paulinho, com um excelente remate ao canto superior esquerdo, estabeleceu o resultado final em 4-2, já em tempo de compensação.

Com este resultado, o Brasil ocupa a primeira posição do Grupo D, com os mesmos pontos da Costa do Marfim, que derrotou a Arábia Saudita por 2-1 no outro jogo do grupo.

Jogos do dia 22 de julho:

Grupo A:

México 4-1 França (Vega 47', Cordova 55', Antuna 80', Aguirre 90+1'; Gignac 69')

Japão 1-0 África do Sul (Kubo 71')

Grupo B:

Nova Zelândia 1-0 Coreia do Sul (Wood 70')

Honduras 0-1 Roménia (AG Oliva 45+1')

Grupo C:

Egito 0-0 Espanha

Argentina 0-2 Austrália (Wales 14', Tilio 80')

Grupo D

Costa do Marfim 2-1 Arábia Saudita (AG Al Amri 39', Kessié 66'; Al Dawsari 44')

Brasil 4-2 Alemanha (Richarlison 7', 22', 30', Paulinho 90+4'; Amiri 57', Ache 83')