O jogo de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio entre as seleções olímpicas da Alemanha e das Honduras acabou mais cedo devido a alegados insultos racistas.

Nas redes sociais, a própria seleção alemã expôs a situação, sem grandes detalhes, deixando apenas a informação de que o jogo terminou cinco minutos antes dos 90, quando o jogador Jordan Torunarigha, defesa do Hertha de Berlim, foi alvo de alegados insultos racistas por parte da equipa adversária. A seleção alemã não tolerou o comportamento e retirou-se do relvado, dando como terminada a partida que, à altura do acontecimento, estava empatada 1-1.

A seleção olímpica da Alemanha estreia-se em Tóquio 2020 na próxima quinta-feira, frente ao Brasil.