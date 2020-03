O Comité olímpico e paralímpico dos Estados Unidos (USOPC) defendeu um adiamento de Tóquio2020 devido à pandemia da covid-19.

Apesar dos pedidos das federações norte-americanas de atletismo, de natação e de ginástica, o USOPC reconheceu «ser cada vez mais claro que a opção do adiamento é a mais adequada».

O USOPC acrescentou que dos 1.780 atletas norte-americanos que responderam a uma sondagem, 68%, mais de dois terços, afirmaram que a igualdade desportiva não pode ser garantida se os Jogos Olímpicos decorrerem nas datas previstas, entre 24 de julho e 09 de agosto próximos.

«A nossa conclusão mais importante é que mesmo que os graves problemas de saúde atuais se vierem a atenuar até ao final do verão, as enormes perturbações ligadas de treinos, controlos antidopping e processos de qualificações não podem ser ultrapassadas de forma satisfatória», argumentou o USOPC.

«Encorajamos o COI a tomar todas as medidas necessárias para garantir que os Jogos possam decorrer em condições seguras e justas para todos os concorrentes», acrescentou.

O USOPC indicou esperar as diretivas do COI e estar «pronto a trabalhar para apoiar a equipa dos Estados Unidos em plena cooperação com a comunidade internacional».

Na véspera, o Comité Olímpico Canadiano tinha exigido o adiamento dos Jogos Olímpicos para data posterior, avisando que não ia enviar atletas a Tóquio2020 este verão.

A pressão imposta nas últimas horas por outras instâncias, incluindo a Federação Internacional de Atletismo, levou o COI, no final de uma reunião no domingo, a admitir pela primeira vez a possibilidade de adiar os Jogos, e a anunciar um prazo de quatro semanas para tomar uma decisão.