Nelson Évora agradeceu esta sexta-feira o apoio e a confiança dos portugueses na sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na categoria do triplo salto.

Vencedor da medalha de ouro em 2008, nos Jogos de Pequim, o atleta do Barcelona garante que parte com o pensamento positivo.

«Eu trabalho para a excelência, sempre trabalhei. É bom sentir o carinho de todos e, nestes últimos meses, tenho a agradecer todas as mensagens dos portugueses, porque não me exigiram medalhas. Disseram-me: ‘Nelson, independentemente do que faças lá, muito obrigado’. Isso para mim é a melhor mensagem de apoio que me podem dar. Não senti que esperam algo de mim, mas senti que confiam em mim. Então, vou sempre dar o meu melhor para as pessoas que confiam em mim», afirmou, citado pela Lusa.

«Parto com pensamento positivo e com o mesmo espírito de sempre, de chegar, passar a fase mais difícil, que é a de qualificação, e, na final, fazer o melhor salto possível e desfrutar ao máximo do aspeto competitivo», prosseguiu.

Estes Jogos serão diferentes, devido à pandemia de covid-19, mas Nelson Évora não perde a boa disposição: «Tive de responder a uma lista enorme de questionários. Foi uma primeira prova engraçada e caricata para Tóquio. Vai ser muita documentação, muitos testes PCR, vai ser sempre complicado qualquer etapa que tenhamos daqui para a frente, mas há que manter a boa disposição, passar tudo isto e fazer o melhor possível.»

Portugal vai estar representado por 92 atletas, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto