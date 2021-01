O diretor executivo do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 garantiu esta quarta-feira que «não está em discussão» um possível cancelamento da competição devido à pandemia de covid-19, mas admite a possibilidade de o Jogos realizarem-se sem público.

«A realização dos Jogos é o nosso caminho, não discutimos outro», disse Toshiro Mutu, em entrevista à agência noticiosa francesa AFP, garantindo que o cancelamento da competição, que deverá decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto, não está a ser equacionado.

A cerca de seis meses do início dos Jogos, a realização da competição, adiada para o verão de 2021 devido à pandemia, volta a ser questionada devido ao aumento do número de casos e mortes por covid-19, que levou o governo de Tóquio a reinstaurar o estado de emergência.

Segundo a AFP, uma pesquisa recente indica que mais de 80 por cento dos japoneses se opõem à realização dos Jogos Olímpicos na data prevista, preferindo um novo adiamento ou o cancelamento.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, garantiu que o país continua comprometido em realizar os Jogos Olímpicos Tóquio2020 no verão, apesar do número crescente de casos de covid-19 no mundo.

«Vamos preparar os Jogos, como prova de que a Humanidade ultrapassou o novo coronavírus», disse Suga, num discurso de abertura de uma sessão parlamentar.

O porta-voz do Governo, Katsunobu Kato, já tinha reforçado no domingo que os preparativos continuam.

A 8 de janeiro, o Japão decretou um novo estado de emergência, em vigor em 11 das 47 prefeituras do país, nas quais está concentrada mais de metade da população e perto de 80 por cento dos contágios contabilizados.

Devido à pandemia de covid-19, que já provocou pelo menos 2.058.226 mortos em todo o mundo, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 foram adiados para o verão de 2021.