Depois de falhar o acesso à final do torneio olímpico, Novak Djokovic perdeu o encontro de atribuição da medalha de bronze.

O número 1 mundial, que procurava ser o primeiro tenista masculino da história a conquistar o chamado golden slam (os quatro majors mais o ouro olímpico na mesma temporada), foi derrotado pelo espanhol Pablo Carreño Busta em três sets, pelos parciais de 6-4, 6-7 (6-8) e 6-3.

O campeoníssimo sérvio ainda salvou cinco match points - um no tie-break do segundo set e quatro no derradeiro jogo - mas acabou derrotado pelo vencedor do Estoril Open de 2017 ao cabo de duas horas e 47 minutos de encontro.