A FPF anunciou que Artur Soares Dias será o árbitro principal do Japão-México, jogo do torneio olímpico de futebol agendado para domingo. A partida será disputada no Estádio de Saitama e assinala a estreia de um árbitro português nos Jogos Olímpicos.



Soares Dias será auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto no VAR estará o espanhol Guillermo Cuadra.



Tiago Martins, outro árbitro português presente, será o VAR do Arábia Saudita-Alemanha.