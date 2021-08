Os Estados Unidos, com um total de 13 medalhas, foram a nação mais destacada deste domingo e isolaram-se com o maior número de pódios alcançados (59) em Tóquio2020, mas a China mantém a liderança do medalheiro devido aos ouros que já conquistou, agora um total de 23.

Os norte-americanos somaram um total de quatro medalhas de ouro, seis de prata e três de bronze no nono dia de competição, ultrapassando o Japão no segundo lugar, devido às 20 medalhas de ouro obtidas, para as 17 dos nipónicos.

A China tem agora 50 medalhas, fruto das quatro conquistadas este domingo: foram mais três de ouro, uma de prata e uma de bronze. De resto, chineses e norte-americanos são os únicos que têm 50 ou mais medalhas até ao momento.

Tudo isto num dia em que Portugal conquistou a sua segunda medalha nos Jogos Olímpicos, com a prata de Patrícia Mamona no concurso do triplo salto, do lado feminino. Portugal está agora no grupo dos 59.º classificados, com uma medalha de prata e uma de bronze, tal como Cuba, Índia, San Marino e Uganda.

Ao fim de uma semana, há 76 nações já medalhadas.

Consulte aqui todo o quadro completo das medalhas em Tóquio2020.