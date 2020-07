O Comité Olímpico Internacional confirmou, como já se esperava, que o torneio de futebol, incluído nos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021, será disputado no próximo ano com equipas de sub-24, mais um ano do que é habitual de forma a incluir os jogadores que estavam qualificados para 2020.

«Está confirmado que os atletas que estavam elegíveis em ju