A Associação dos Descendentes de Gustave Eiffel reiteram que os anéis olímpicos não devem ser mantidos por tempo indefinido na Torre Eiffel, sugerindo que os mesmos sejam «transmitidos simbolicamente» para Los Angeles, que organiza os próximos Jogos Olímpicos, em 2028.

«A suspensão dos anéis olímpicos induz uma modificação substancial tanto no aspeto visual como também no aspeto simbólico da Torre Eiffel», reforçando por isso terem uma «posição desfavorável à perpetuação definitiva dos anéis para além do ano olímpico de 2024», referiram.

Na sexta-feira, a autarca de Paris, Anne Hidalgo, reiterou o desejo de que os anéis presos à torre, que pertence à cidade, possam permanecer no monumento histórico até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, «e ainda mais além», reforçando a ideia que tinha expressado logo após a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

«Estamos muito felizes que os anéis tenham sido associados à Torre Eiffel durante os Jogos Olímpicos, porém, como herdeiros de Gustave Eiffel, somos levados a opor-nos a qualquer alteração que prejudique o respeito pela obra do nosso antepassado», reagiu a Associação dos Descendentes em comunicado, revelando que está a trabalhar com um escritório de advogados para os ajudar nesta questão.