Quem vencer uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, vai levar para casa um pouco da Torre Eiffel. Uma peça hexagonal de ferro polido da obra de Gustave Eiffel vai estar no centro das medalhas, informaram os organizadores.



«Ter uma medalha de ouro já é algo incrível. Mas queríamos juntar este toque francês e pensámos que a Torre Eiffel seria a cereja no topo do bolo», disse Joachim Roncin, diretor de design do comité organizador de Paris2024.

Construída para a Feira Universal de 1889, a Torre Eiffel devia ser demolida 20 anos depois, mas tornou-se numa das mais importantes imagens de Paris. A «dama de ferro» é constituída por 18.038 partes de ferro e foi alvo de várias renovações ao longo dos anos, com as peças substituídas a serem armazenadas e agora colocadas nas medalhas dos Jogos.

Com cerca de 18 gramas, a peça da Torre Eiffel terá gravados o símbolo dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, o nome dos Jogos (Paris2024) e os anéis olímpicos.

«O conceito chegou após algumas conversas. Percebemos que há um símbolo que é conhecido em todo o mundo, que é a Torre Eiffel. Dissemos para nós próprios: "E se falássemos com a companhia da Torre Eiffel para saber se era possível ter um pouco da Torre Eiffel para integrar na medalha?"», lembrou Roncin.



A ideia será ter círculos de ouro, prata e bronze, ondulados para refletirem a luz e fazerem as medalhas brilhar com os organizadores a assegurarem que todo o material é reciclado.

Na parte de trás da medalha vai estar representada a deusa grega da vitória, Nike, tal como tem estado desde 1928, havendo, contudo, uma pequena representação da Torre Eiffel.

As medalhas dos Jogos Paralímpicos também vão ter uma representação da Torre Eiffel, como se estivesse a ser vista de baixo para cima, além de Paris2024 escrito em Braille e entalhes para definir cada um dos lugares do pódio: um para ouro, dois para prata e três para bronze.

Vão ser feitas cerca de 2.600 medalhas para os Jogos e 2.400 para os Paralímpicos, um número superior ao necessário.

As medalhas de ouro pesam 529 gramas e não serão feitas de puro ouro, uma vez que serão feitas de prata, com seis gramas de ouro.

Os Jogos Olímpicos decorrem de 26 de julho a 11 de agosto, com os Paralímpicos a disputarem-se entre 28 de agosto e 8 de setembro.