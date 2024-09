Portugal atingiu uma marca redonda no desporto paralímpico, nesta sexta-feira. A comitiva lusa venceu a centésima medalha em Jogos Paralímpicos, com o bronze conseguido pelo judoca Djibrilo Iafa, poucas horas depois de Sandro Baessa ter sido prata na prova dos 1.500 metros T20.

Djibrilo Iafa foi o mais recente galardoado, com o bronze no torneio de -73 kg da categoria J1, para cegos totais. Miguel Monteiro, Sandro Baessa, Cristina Gonçalves, Diogo Cancela e Luís Costa foram os restantes medalhados desta edição.

O primeiro de todos aconteceu em Nova Iorque 1984, sendo que Portugal venceu medalhas nas 11 participações posteriores. A dois dias do final dos Jogos Paris2024, Portugal conta no seu palmarés com 27 medalhas de ouro, 31 de prata e 42 de bronze.

O atletismo lidera destacado a lista de modalidades com mais medalhas, com um total de 56, seguido do boccia com 27 e da natação com 10. O ciclismo soma três e várias modalidades, desde o judo à canoagem, somam uma.

Os Jogos Sydney 2000, nos quais Portugal teve a maior comitiva de sempre, com 52 atletas, foram os que mais medalhas renderam, com 15 lugares no pódio. Depois de três edições em que o número de medalhas baixou, Paris 2024 inverteu a tendência.