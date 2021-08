O primeiro-ministro, António Costa, mostrou-se esta sexta-feira confiante que Portugal atingirá as 100 medalhas nos Paralímpicos já em Tóquio2020. Com uma representação de 33 atletas, que competirão em oito modalidades, Portugal parte para a capital japonesa com 92 medalhas paralímpicas.

«É seguramente nestes Jogos Paralímpicos que iremos ultrapassar a barreira das 100 medalhas», disse António Costa, na cerimónia de despedida à missão paralímpica aos Jogos Tóquio2020, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O chefe de governo prometeu, também, apoio à distância.

«Qualquer hora que seja em Portugal, quando vocês estiverem em prova, nós estaremos seguramente convosco, sofrendo quando não ganharem, festejando quando ganharem, porque o desporto é mesmo assim, é perder, é ganhar e é sobretudo um exercício de superação», afirmou o primeiro-ministro.

A missão paralímpica portuguesa parte no sábado para o Japão, tendo previsto um estágio em Fujisawa, antes do início da competição.