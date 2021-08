Foi detetado o primeiro caso de um atleta infetado com covid-19 dentro da Aldeia Paralímpica, no Japão. O anúncio foi feito esta terça-feira pela organização dos Jogos Paralímpicos, no dia do arranque da prova.

Foram ainda confirmados outros nove casos em pessoas que trabalham na Aldeia Paralímpica, num dia em que a capital japonesa teve 4220 casos e nove mortes.

Takaya Masa, porta-voz dos Jogos Paralímpicos, não divulgou o país ou o nome do atleta, mas adiantou que a pessoa em causa já está isolada e cumprirá 14 dias de quarentena, não podendo, portanto, competir.

«De 1 de julho a 22 de agosto, foram realizados cerca de 767 mil testes e o número de casos positivos foi de 236 - o que significa que a taxa de positividade permanece em 0,03%», disse a responsável», acrescentando:

«Em relação ao último número de casos confirmados diariamente, foram encontrados cinco casos entre os residentes no Japão e outros cinco entre os não residentes no Japão.»