Luís Costa ganhou a primeira medalha de ciclismo paralímpico português, na quarta-feira, e esteve perto de conseguir mais uma, um dia depois. O atleta terminou na quarta posição na prova de ciclismo de estrada da classe H5 (handbikes).

Costa ficou a 13 segundos do bronze, dos Jogos Paralímpicos Paris 2024, numa corrida disputada sob chuva, em Clichy-Sous-Bois.

O neerlandês Mitch Valize (1:33.12) e o francês Loic Vergnaud (1:34.27) conseguiram o ouro e a prata, respetivamente, repetindo as classificações conseguidas no contrarrelógio de quarta-feira, no qual o português foi terceiro.

Luís Costa afirmou depois da prova que esta «começou mal», porque esteve envolvido numa queda 100 metros depois da partida, que o afastou do pelotão.

Um dia antes, Luís Costa, de 51 anos, o atleta mais velho da comitiva portuguesa em França, tinha ganho o bronze no contrarrelógio.