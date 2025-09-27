O Comité Paralímpico Internacional (IPC) terminou com a suspensão parcial da Rússia e Bielorrússia. Em causa estava a invasão à Ucrânia.

A decisão foi tomada este sábado, em Seul, e permite aos dois países estarem presentes nos Jogos de Milão-Cortina, de 6 a 15 de março. Porém, os seis desportos em questão dependem das federações internacionais, que ainda não levantaram a suspensão.

Para marcarem presença nos Jogos Paralímpicos, os atletas precisam de uma licença ativa da respetiva temporada: da FIS (esqui alpino paraolímpico, esqui de fundo paraolímpico, snowboard paraolímpico), da IBU (biatlo paraolímpico) e da WPIH (hóquei no gelo paraolímpico),

Por outro lado, a World Curling (curling em cadeira de rodas) já qualificou ambos os países, pois atribui a quota ao país e não aos atletas.

Esta decisão foi tomada depois do Comité Olímpico Internacional (COI) autorizar a presença de atletas russos e bielorrussos, sob bandeira neutra e condições restritas, de estarem presentes nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.