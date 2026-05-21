A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 21 de maio, é composta pelos números 10-16-25-27-29-37 e pelo Número de Sonho 5.

O primeiro prémio do jogo são 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.