Francisco Laranjeira, nos 5000 metros, e Hemilton Costa, no salto em comprimento, garantiram esta sexta-feira a presença nas respectivas finais dos Jogos Surdolímpicos, em Tóquio.

No que toca a Francisco, o atleta português atingiu uma marca de 15.51,20 minutos nos 5000 metros e foi terceiro na série, nono nas eliminatórias. Hemilton saltou 6,64 metros e registou a sétima melhor marca das eliminatórias.

Nuno Esteves (carabina a 50 metros em três posições), Miguel Cruz (natação) e Tiago Neves (natação) falharam as respectivas finais.