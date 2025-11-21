Jogos Surdolímpicos
Francisco Laranjeira e Hemilton Costa estão nas finais dos Jogos Surdolímpicos
Francisco garantiu o passaporte nos 5000 metros, enquanto Hemilton brilhou no salto em comprimento
Francisco Laranjeira, nos 5000 metros, e Hemilton Costa, no salto em comprimento, garantiram esta sexta-feira a presença nas respectivas finais dos Jogos Surdolímpicos, em Tóquio.
No que toca a Francisco, o atleta português atingiu uma marca de 15.51,20 minutos nos 5000 metros e foi terceiro na série, nono nas eliminatórias. Hemilton saltou 6,64 metros e registou a sétima melhor marca das eliminatórias.
Nuno Esteves (carabina a 50 metros em três posições), Miguel Cruz (natação) e Tiago Neves (natação) falharam as respectivas finais.
