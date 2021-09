O empresário norte-americano John Textor garantiu, na manhã desta terça-feira, que suspendeu o acordo com José António dos Santos, mais conhecido por ‘Rei dos Frangos’, para a transação de 25 por cento das ações do capital social da SAD do Benfica.

«O Sr. Santos e eu concordámos anteriormente em suspender a nossa relação contratual até aos associados do Benfica confirmarem a sua escolha para a liderança», escreveu Textor, numa declaração na rede social Twitter.

O investidor negou assim já ter pago uma segunda tranche de um milhão de euros a José António dos Santos para assegurar a aquisição do capital em questão.

A 14 de julho, em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Benfica confirmou a intenção de José António dos Santos vender 25 por cento das ações a Textor, que em agosto foi anunciado como investidor dos ingleses do Crystal Palace.

Dois dias depois, a direção do Benfica manifestou-se contra a venda das ações ao empresário de 55 anos.

As eleições no Benfica estão marcadas para 9 de outubro, sendo Rui Costa, para já, o único candidato conhecido ao ato eleitoral.