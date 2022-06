Johnny Depp venceu o caso de difamação contra Amber Heard. Os sete jurados concluíram que a atriz difamou o ex-marido num artigo do 'The Washington Post', no qual fazia alegações de violência doméstica. A condenação implica o pagamento de 15 milhões de dólares ao ator, como pode ler na CNN Portugal.

Em contrapartida, o júri determinou que a atriz também foi difamada através do advogado do ex-marido - o causídico Adam Waldman afirmou que as acusações de Amber Heard eram um 'embuste'. A atriz receberá, por isso, dois milhões.

O coletivo de jurados considerou que Depp «provou todos os elementos de difamação», tendo Heard agido com «malícia». O ator assistiu ao julgamento no Reino Unido, para onde viajou no passado fim de semana. Já Amber Heard esteve na sala de audiências, com um semblante notoriamente carregado.