Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, lamentou esta quarta-feira a morte de João Semedo, fundador da Academia do Johnson, projeto social e desportivo de apoio a crianças e jovens.

«O presidente da FPF lamenta o desaparecimento do fundador da Academia do Johnson, que trabalhava com crianças e jovens de bairros desfavorecidos. João Tavares Semedo, antigo jogador e treinador de futsal, conhecido como 'Johnson', faleceu esta quarta-feira, aos 50 anos, devido a problemas de saúde”, refere a Federação num comunicado.

O legado de João Semedo levou também a Associação de Futebol de Lisboa a lamentar a sua morte, endereçando «as mais sentidas condolências à família e amigos», bem como à Academia Johnson, o projeto de que era presidente e fundador.