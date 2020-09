Há mais de um ano afastado do Benfica e do futebol português, Jonas continua a seguir de perto a realidade das águias, clube onde terminou a carreira.

O antigo avançado brasileiro deu uma entrevista à TVI24 na qual se mostrou «muito feliz» pela exibição dos encarnados frente ao Famalicão e falou sobre a derrota ante o PAOK para a Champions.

«Ficámos tristes pelo resultado, mas também havia pouco tempo de trabalho, o Jesus tinha acabado de chegar, sabíamos que a expectativa era grande. Claro que o Benfica é muito mais equipa do que o PAOK, mas o futebol é assim, às vezes os resultados não aparecem. Mas na Liga Europa o Benfica pode chegar à final», argumentou.

Jonas guardou depois palavras especiais para Jorge Jesus: «Tenho um carinho e um respeito enorme por ele. Ele foi um dos responsáveis por ter ido para o Benfica. Aprendi muito com ele num ano, é muito exigente. Tira o máximo de cada jogador. Costumo dizer: há aqueles jogadores de alto nível, mas mesmo os jogadores que não têm tanta qualidade ele potencia-os para um nível impressionante. Por todos os clubes onde passou teve muito sucesso e ficamos felizes por ele regressar ao Benfica.»

Afastado do futebol desde que deixou os encarnados, Jonas descarta um possível regresso à Luz para assumir outras funções – pelo menos para já.

«Para já não, tenho uma relação muito forte com os meus pais, ninguém me tira de perto deles. Gostava de aos poucos regressar, mas não com qualquer função. Talvez procurar novos talentos e fazer uma parceria com o Benfica. Para já fico por aqui, mas torço sempre pelo Benfica, esteja onde estiver», atirou.