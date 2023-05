Jonas terminou a carreira em 2019, com a camisola do Benfica, e dedica grande parte do seu tempo à família. «Vivo numa zona interior, a três horas de São Paulo, afastado do futebol. Agora só o acompanho pela televisão», explica. Ainda assim, continua a acompanhar os clubes que representou ao longo do seu percurso.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o antigo jogador brasileiro recordou um duelo extremamente intenso entre Valência e Villarreal em 2012.

A equipa ché venceu o encontro no Mestalla por 1-0, com um golo de Jonas ao cair do pano, e o Submarino acabou por descer de divisão, perdendo igualmente com o At. Madrid na derradeira jornada.

«Lembro-me muito bem desse jogo, foi muito tenso desde o início. O golo surgiu nos minutos finais e quando o jogo terminou, viveram-se ali momentos complicados. Houve muita luta no túnel de acesso aos balneários. No final do jogo estava assustado, com medo, porque sabia que aquilo era muito importante para o Villarreal», explicou.

Jonas frisa que o Villarreal não foi promovido naquele jogo. «O At. Madrid estava muito forte e aquele jogo no Mestalla era crucial para eles. O Villarreal acabou por perder connosco e depois perdeu com o Atlético em casa na última jornada. Nós tínhamos uma equipa equipa», rematou o antigo avançado, atualmente com 39 anos.