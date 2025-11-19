Jonathan Barnett, que já foi considerado o melhor agente de futebolistas do Mundo, está a ser acusado, em Londres, de violação, tortura e tráfico humano. Terá, alegadamente, «traficado» uma mulher da Austrália para o Reino Unido. Tendo, posteriormente, violado e torturado a vítima dezenas de vezes.

A queixa civil foi apresentada num tribunal distrital da Califórnia por uma mulher identificada como Jane Doe, em julho. Nos documentos apresentados no Tribunal Distrital Central da Califórnia, do dia 17 de novembro, os advogados de Barnett confirmaram que a suposta vítima apresentou queixa-crime contra Barnett e que a investigação está em andamento.

«Após o término do relacionamento, em 2024, a autora apresentou uma queixa-crime contra Barnett em Londres, Inglaterra (cuja investigação está atualmente em andamento)», refere o documento.

Esta relação terá ocorrido durante seis anos, entre 2017 e 2023, com as violações e as torturas a terem acontecido, alegadamente, em 39 ocasiões. De acordo com o jornal The Athletic, Barnett utilizou a mulher como «escrava sexual» e pagou para não divulgar publicamente detalhes da relação, sendo que nega qualquer acusação.

«Quando meu relacionamento com a autora da ação terminou por volta de setembro de 2021, ela ameaçou divulgar publicamente o relacionamento, a menos que eu lhe pagasse quantias significativas de dinheiro. Como resultado dessas ameaças, paguei à autora da ação por vários anos, totalizando bem mais de um milhão de dólares», afirmou Barnett.

Em 2019, Barent foi considerado o melhor agente de jogadores do Mundo, pela revista Forbes. O empresário de 75 anos é o antigo agente de jogadores como Gareth Bale, Jack Grealish, Jordan Pickford e Ashley Cole. Foi, também, o fundador da Stellar Group, uma empresa que representa vários jogadores que atuam em Portugal.