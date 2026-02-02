O Birmingham City anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Jonathan Panzo a título definitivo, proveniente do Rio Ave.

Segundo o comunicado do clube, o defesa inglês assina até ao final da presente temporada, mas não revela os valores do negócio.

Esta temporada, Jonathan Panzo realizou 14 jogos ao serviço do clube vilacondense.

«O Rio Ave também confirmou a saída do atleta, mas sem revelar valores. O Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Birmingham City para a transferência definitiva do jogador Jonathan Panzo», lê-se, na nota.

