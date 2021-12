Jonathan Viera vai pensar duas vezes antes de emprestar novamente o seu Lamborghini aos amigos. Na madrugada de sábado para domingo, o veículo de luxo do jogador espanhol ficou danificado após chocar contra uma árvore em Las Palmas, na Gran Canaria.



«Perante a publicação de imagens com as consequências de um acidente sofrido por um veículo que possuo, quero esclarecer, para quem está preocupado com o meu estado de saúde, que eu não conduzia o veículo», explicou o médio, acrescentando: «O carro era conduzido por um amigo, que felizmente está em estado perfeito.»

O Lamborghini embateu contra uma árvore de madrugada, na Avenida de Las Tirajanas, no município de San Bartolomé de Tirajana.



Veja o vídeo: