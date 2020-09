Jordan Henderson e Dejan Lovren foram companheiros de equipa no Liverpool durante seis temporadas e, mesmo depois da saída do croata, o capitão do Liverpool não se esqueceu do antigo companheiro.

Lovren, agora no Zenit de São Petersburgo, recebeu uma réplica do troféu da Premier League, enviada pelo capitão dos reds, em forma de agradecimento pelo trabalho do defesa no clube.

«És um capitão sem a necessidade de usar braçadeira, todos nós te admiramos. Fora do campo, tens qualidades humanas incríveis. Já estou com saudades. Espero que percebas o quanto tens feito por este clube e por esta equipa», escreveu Henderson na carta que acompanhava o presente e que o croata partilhou nas redes sociais.

Deja Lovren mostrou-se emocionado e admitiu ser «um homem de sorte» por ter jogado com Jordan Henderson, que descreveu como «o verdadeiro homem do balneário».

No passado mês de agosto, Lovren juntou-se ao Zenit, depois de seis temporadas ao serviço do Liverpool.

Thank you Captain!

No words needed...except some tears 😢



I am blessed man who had an incredible journey with you.



You are the real man in the dressing room!



Good luck in the new season and thank you for the amazing gift. @JHenderson pic.twitter.com/ooao9sjkg3