Na tarde desta quinta-feira, João Mota, de 48 anos, liderou o Al Hussein para a conquista da Supertaça da Jordânia. Apesar do nulo na receção ao Al Wehdat, os anfitriões beneficiaram do triunfo no primeiro «round» (1-3).

Desta forma, o campeão em título daquele país derrotou o detentor da Taça. Em todo o caso, esta é somente a segunda Supertaça conquistada pelo Al Hussein.

A viver o segundo ciclo no Al Hussein, João Mota acumula 15 vitórias, quatros empates e uma derrota. Por isso, lidera a Liga – com cinco pontos de vantagem sobre o Al Wehdat – está nas meias-finais da Taça e disputa os «oitavos» da Liga dos Campeões 2 da Ásia.

Segue-se a receção ao Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Esta equipa conta com Caio Lucas e Taarabt, ambos ex-Benfica, e com o espanhol Paco Alcácer, avançado que passou por Valência e Barcelona. Este encontro da primeira mão dos «oitavos» está agendado para a tarde de terça-feira (16h).

Quanto a João Mota, o treinador deixou Portugal em 2013, acumulando passagens por Brasil, Emirados Árabes Unidos, Sudão, Rep. Democrática do Congo, Arábia Saudita, Koweit e Jordânia.